Розробка механізму продажу деревини відбувається без залучення бізнесу – ЄБА

Представники Комітету деревообробної та меблевої галузі ЄБА на початку вересня звернулися з проханням до Мінекології залучити експертів Асоціації до роботи над змінами у механізми продажу необробленої деревини, але цього досі не відбулося.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації.

У зв'язку із цим в Асоціації висловили побоювання, що вищевказані зміни можуть бути прийняті без обговорення з бізнес-спільнотою, а саме з деревообробними підприємствами - головними споживачами необробленої деревини.

У ЄБА нагадали, що 28 серпня на сайті Мінекології з'явилась інформація про те, що міністерство працює над змінами до Постанови Кабміну №1178, які мають оновити механізми продажу необробленої деревини.

"Асоціація послідовно наголошує на тому, що будь-які зміни, що стосуються роботи компаній, мають бути попередньо обговорені з представниками бізнес-спільноти. Прийняття рішень, від яких залежатиме розвиток та майбутнє цілої галузі, без обговорення з представниками цієї ж індустрії є неприпустимим", - підкреслили в ЄБА.

"Стійкий розвиток деревообробної галузі неможливий без напрацювання оптимального механізму реалізації необробленої деревини переробникам. Так, у експертів Комітету є низка важливих коментарів та пропозицій щодо змісту необхідних змін до Постанови №1178. Напрацювання збалансованого документу матиме суттєвий вплив на деревообробну галузь, адже круглий ліс є основною сировиною для переробників і, як правило, його ціна є головною складовою собівартості продукції.

Зважаючи на це, Асоціація наполягає на обов'язковому залученні широкого кола учасників, зокрема фахівців Асоціації, до обговорення механізмів продажу необробленої деревини, зокрема змін до Постанови №1178, аби забезпечити рівні умови для всіх учасників ринку та зберегти конкурентоздатність деревообробної галузі", - йдеться у заяві.

Економічна правда