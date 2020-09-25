У Харкові вводять оплату проїзду в метро банківськими картами

У Харківському метрополітені на станції "Держпром" 25 вересня презентували систему оплати проїзду банківськими картами.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.

Зазначається, що перший апарат буде працювати на станції метро "Держпром" у тестовому режимі.

"Протягом півроку ми встановимо подібні апарати на всіх станціях. Поки планується встановлювати по одному апарату в одному вестибюлі. Ми повинні, перш за все, думати про зручність і не створювати черг, особливо в годину пік, а далі відштовхуватимемося від потреби", - розповів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

За його словами, поки що систему запустять тільки в метро, ​​а в подальшому, можливо, і у наземному електротранспорті.

"Старший директор "VISA" зі стратегічних партнерств і фінтеху в СНД та Південно-Східній Європі Євген Лісняк зазначив, що оплату проїзду банківськими картами впровадили в рамках розширення системи "E-ticket".

Спільно з міською радою проєкт реалізували компанія "VISA", компанія-інвестор "Платіжний центр" та АТ "Ощадбанк", який обслуговує банківські транзакції. Кошти з міського бюджету витрачені не були", - йдеться у повідомленні.

Голова Харківського обласного управління АТ "Ощадбанк" Оксана Сороколіта пояснила, що для оплати проїзду пасажиру досить прикласти до терміналу банківську платіжну карту або мобільний телефон, який підтримує "Apple Pay", "Google Pay", та інші NFC-пристрої і дочекатися звукового і світлового сигналу. Вона зазначила, що комісія при оплаті не нараховується.

Економічна правда