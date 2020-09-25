Кабмін веде консультації з МВФ про можливість зниження прогнозу інфляції на 2021 рік - Шмигаль
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливість зниження прогнозу інфляції на 2021 рік.
Про це він повідомив у п’ятницю передає Інтерфакс-Україна.
"Цього року дефіцит 7,5%, близько 298 млрд грн. Наступного року ми плануємо 6%, але наразі з Міжнародним валютним фондом ведемо переговори, щоб його трошки зменшити", - сказав Шмигаль на зустрічі зі студентами Національного університету "Львівська політехніка".
Прем'єр наголосив, що уряд виконає бюджет 2020 року і виконуватиме бюджет 2021 року.
За його словами, влада очікує помірного зростання економіки, яке уже розпочалося.
Нагадуємо:
14 вересня Кабінет міністрів оприлюднив на урядовому порталі основні показники проєкту державного бюджету на 2021 рік. Зростання ВВП очікується на рівні 4,6%, а споживча інфляція – на рівні 7,3%.
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