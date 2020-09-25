"Райффайзен Банк Аваль" виплатить більше 4 мільярдів дивідендів
Акціонери банку "Райффайзен Банк Аваль" прийняли рішення про виплати майже 4,275 млрд грн дивідендів із прибутку за 2019 рік.
Про це йдеться в оголошенні банку у системі розкриття інформації на фондовому ринку Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
Зазначається, що рішення про виплату дивідендів ухвалили на дистанційних річних зборах акціонерів 11 вересня.
700 тисяч гривень направлять на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку в межах розподілу прибутку за результатами діяльності в 2019 році.
Строк нарахування дивідендів за привілейованими акціями - не пізніше 9 жовтня 2020 року. Строк виплати дивідендів за цими акціями - не пізніше 9 листопада 2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснюється в повному обсязі.
Крім цього, виплатять майже 4,274 млрд грн дивідендів власникам простих акцій банку з прибутку за 2019 рік.
Строк нарахування дивідендів за простими акціями - не пізніше 26 жовтня 2020 року. Строк виплати дивідендів за цими акціями - не пізніше 26 листопада 2020 року. Виплата всієї суми дивідендів здійснюється в повному обсязі.
У 2019 році прибуток Райффайзен Банку Аваль становив 4,75 млрд грн.
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