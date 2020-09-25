"Райффайзен Банк Аваль" виплатить більше 4 мільярдів дивідендів

Акціонери банку "Райффайзен Банк Аваль" прийняли рішення про виплати майже 4,275 млрд грн дивідендів із прибутку за 2019 рік.

Про це йдеться в оголошенні банку у системі розкриття інформації на фондовому ринку Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зазначається, що рішення про виплату дивідендів ухвалили на дистанційних річних зборах акціонерів 11 вересня.

700 тисяч гривень направлять на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку в межах розподілу прибутку за результатами діяльності в 2019 році.