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Volkswagen показав повністю електричний кросовер

Четвер, 24 вересня 2020, 18:27
 

Автовиробник Volkswagen представив свій перший повністю електричний кросовер ID.4. Ціна в Європі - від 43 тисяч євро.

Про це повідомляє ain.ua

Максимальна швидкість нового авто досягає 160 км/ч.Розгін до сотні - 8,5 с. Об'єм акумулятора Volkswagen ID.4 - 77 кВт-год.

Повідомляється, що одного заряду заряду може вистачити на 520 км. Щоб зарядити батарею на 320 км, знадобиться півгодини за умови підзарядки від станції на 125 кВт.

 

Як заявили в компанії, першими в продаж надійде задньопривідна версія з одним електромотором на 204 л. с. (310 Н • м).

 

Пізніше планують випустити повнопривідний електрокроссовер з двома моторами і загальною потужністю 302 л. с.

Нагадаємо, в 2019 році Volkswagen представив електрокар ID.3.

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