Українське вагонобудування може зупинитися вже у 2021 році через вживані вагони з РФ

Величезний профіцит в Україні ввезених з РФ списаних вантажних вагонів і вагонів з подовженим терміном експлуатації, що спричинив багатократне падіння виробництва на українських вагонобудівних заводах через відсутність замовлень, може призвести до повного зупинення цієї галузі вже наступного року,

Таку заяву зробили керівники вагонобудівних і логістичних компаній на прес-конференції передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з наведеними даними, на сьогодні в Україні зареєстровано близько 190 тис. вантажних вагонів приватної та держвласності, і за рахунок продовження термінів експлуатації близько 64 тис. вагонів (43,5% усього рухомого складу) вичерпали нормативний ресурс.

При цьому за 2016-2019 рр. в Україну було ввезено з РФ 18 тис. списаних вагонів.

"Нині діє заборона на ввезення старих вагонів з РФ до кінця року, але лазівки все-таки знаходяться, наприклад, режим тимчасового ввезення, у нас є факти їх ввезення. Тому наполягаємо на необхідності заборони ввезення іноземних вагонів не лише в режимі імпорту, а й у режимі тимчасового ввезення до кінця 2021 року", - сказав директор компанії "ТАС-Логістік" Володимир Іващенко.

За даними в.о. директора зі збуту та маркетингу Крюківського вагонобудівного заводу Юрія Брусника, сьогодні в галузі вагонобудування працюють близько 12 тис. осіб (з урахуванням працівників у суміжних галузях - близько 60 тис.), тоді як у 2011 році - 32 тис.

При цьому в Україні ще діють п'ять підприємств (КВБЗ, "Дніпровагонмаш", "Дизельний завод", завод "Карпати" та Попаснянський ВРЗ), тоді як у 2019 році їх було 12, а дев'ять років тому - 18.

"КВБЗ за вісім місяців випустив лише 242 вагони, а фонд зарплати за підсумками січня-серпня ми скоротили більше ніж на 60%", - повідомив він.

Загалом, згідно з наведеними даними, українські заводи в січні-серпні 2020 року реалізували лише 1,579 тис. од. вантажних вагонів проти 10,182 тис. роком раніше.

Учасники прес-конференції сформували низку вимог до Кабінету Міністрів.

Зокрема, впровадити повну заборону ввезення в Україну вантажних вагонів з терміном експлуатації, що минув або продовжений, усіх юрисдикцій, заборонити з 1 жовтня поточного року процедуру нових продовжень термінів експлуатації вагонів (окрім дефіцитних), посилити технічні вимоги й відповідальність за експлуатацію продовжених вагонів.