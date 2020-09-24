У Києві затримали банду скімерів, які знімали кошти за підробленими картками

Під час спецоперації кіберполіції та служби безпеки Приватбанку у Києві затримали банду скімерів, яка викрадала дані клієнтів українських банків і знімала кошти за підробленими картками.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Зазначається, що учасники банди викрадали дані карток клієнтів українських банків за допомогою встановлення на банкомати скімінгових пристроїв останнього покоління та знімали кошти за допомогою підроблених банківських карток.

Підозрюваним повідомили про підозру в шахрайстві, незаконному використанні спеціальних технічних засобів отримання інформації, несанкціонованому втручанні в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку, незаконних діях з платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, незаконному збиранні з метою використання або використання відомостей, що становлять банківську таємницю, вчинені організованою групою.

"Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням Національної поліції, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Оперативне супроводження здійснюється Департаментом кіберполіції Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда