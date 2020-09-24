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Китай призупинив імпорт риби норвезької Havfisk після виявлення коронавіруса

Четвер, 24 вересня 2020, 16:22
 

Головне митне управління КНР прийняло превентивні заходи щодо норвезької компанії Havfisk через коронавірус COVID-19, виявленого в зразках імпортованих нею морепродуктів.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Результати тестів проб, узятих з упаковок замороженої риби з належить компанії судна Gadus Njord, виявилися позитивними, повідомили у відомстві.

Митні органи по всій країні протягом тижня не будуть приймати митні декларації на імпорт морепродуктів Havfisk, повідомляє агентство "Сіньхуа".

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Економічна правда
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