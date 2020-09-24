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АМКУ оштрафував на 30 тисяч виробника "фейкових" ліків від коронавірусу

Четвер, 24 вересня 2020, 16:10
 
tyzhden.ua

Антимонопольний комітет оштрафував на 30 тис грн власників  аптеки за виробництво та розповсюдження препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". 

Про це повідомив у Facebook голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

"Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдження препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж.

Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" є. Ми провели опитування, і з'ясували, що при купівлі препарату, етикетка якого містить позначення "АНТИКОРОНАВІРУС", зокрема Препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8 % респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості", - пояснив він.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет вимагає від виробників ліків, рекламних холдингів та телеканалів утриматись від реклами "ліків від коронавірусу".

Економічна правда

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АМКУ коронавірус ліки

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