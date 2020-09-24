АМКУ оштрафував на 30 тисяч виробника "фейкових" ліків від коронавірусу

tyzhden.ua

Антимонопольний комітет оштрафував на 30 тис грн власників аптеки за виробництво та розповсюдження препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу".

Про це повідомив у Facebook голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

"Сьогодні ухвалили рішення оштрафувати власників аптеки за виробництво та розповсюдження препарату, який рекламувався як "засіб від коронавірусу". Так і називався "Антикоронавірус". Хвиля обурення появою цього "препарату" прокотилась в соцмережах ще в березні, ми взялися за розслідування тоді ж.

Звісно, ліків від COVID-19 не було тоді в природі, немає і досі. А препарати з назвою "Антикоронавірус" є. Ми провели опитування, і з'ясували, що при купівлі препарату, етикетка якого містить позначення "АНТИКОРОНАВІРУС", зокрема Препарату ТОВ "Группа "Аптекарь", у 76,8 % респондентів виникає враження, що він має профілактичні та/або лікувальні властивості", - пояснив він.