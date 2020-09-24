Ryanair відправить співробітників у неоплачувану відпустку якщо влада не допоможе

Авіакомпанія Ryanair можливо, буде змушена взимку відправити працівників у відпустку без збереження заробітної плати, якщо уряд Великобританії не продовжить схему підтримки робочих місць після жовтня.

Про це заявив голова компанії Майкл О'Лірі, передає Інтерфакс-Україна.

"Нам потрібна відповідна схема збереження робочих місць, оскільки, схоже, британські авіакомпанії літатимуть на 30-40% від звичайної потужності в зимовий період", - сказав О'Лірі в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Ми хочемо, щоб наші члени екіпажів і пілоти залишалися зайнятими і отримували заробітну плату, - додав він. - Але нам потрібно потужна урядова підтримка для цього, інакше, боюся, вони всі підуть в неоплачувану відпустку на зиму".

За словами О'Лірі, компанія не виключає подальших скорочень робочих місць.

Останнім часом цілий ряд авіаперевізників погіршили свої прогнози щодо відновлення пасажиропотоку в зимовий період на тлі жорсткості урядами європейських країн обмежень, пов'язаних з пандемією коронавируса, зазначає газета Financial Times.

Акції Ryanair додають в ціні 0,1% на торгах у четвер. З початку цього року їх вартість впала на 22%.