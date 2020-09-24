Тинний розповів про структуру свого бізнесу

Бізнесмен Ігор Тинний заявив, що 40% його бізнес-групи займає енергетика (ГЕС, біостанції, сонячні станції), ще 20% - елементи нерухомості, 20% - компанії з вивезення відходів, 20% - ресторани, швейний напрямок.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

"У мене специфічний спосіб виживання в агресивному середовищі українського соціуму. У мене не віртуально, а реально більше сотні юридичних осіб, компаній. Моє завдання - володіти настільки складним, неоднозначним і незрозумілим в управлінні бізнесом, щоб нікому не хотілося у мене його забрати.

"Думаю, відсотків 40 - енергетика (ГЕС, біостанції, сонячні станції). Ще відсотків 20 - елементи нерухомості. Відсотків 20 - компанії з вивезення відходів. Решта 20% - ресторани, швейний напрямок", - зазначив Тинний.

На твердження журналістів, що його називають куратором полігонів №5 і №6, на які вивозяться всі відходи Києва, бізнесмен відповів:

"Є компанія "Київспецтранс". Колись вона була монополістом і цілком комунальною компанією, яка вивозила все відходи Києва і експлуатувала полігони. Потім вона захиріла і з'явилося багато приватних компаній.

Компанія була в найглибших боргах, банкрутом, мала негативний капітал. Її частка становила 17%. 5,5 років тому я викупив міноритарний пакет. 46% належать мені, 51% - муніципалітету Києва. В даний момент компанія прибуткова, платить місту як своєму головному акціонеру дивіденди.

Частка моїх компаній щодо поводження з ТПВ у Києві зараз 30%, може бути, 35%".

Ігор Тинний - український бізнесмен. Контролює до 100 юридичних осіб. Входить в десятку найбільших інвесторів в "зелену енергетику" і є одним з ідеологів створення "Української асоціації відновлюваної енергетики". Разом з партнерами, в тому числі з Юлією Льовочкіної, володіє 35 малими ГЕС і 6 невеликими СЕС. За словами Тинного, 40% його бізнесу - "зелена" енергетика. 60% припадає на нерухомість, ресторанний бізнес ("Прага" на ВДНХ, Montecchi Capuleti на Печерську, Marlin в ТЦ Ocean Plaza), а також на вивезення сміття і швейне виробництво.

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Економічна правда