Нацполіція викрила злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 мільйонів

Слідчі Нацполіції викрили злочинну схему тіньового обігу валюти на 100 млн грн - до складу злочинного угруповання, яке діяло на території усієї держави, входили власники небанківських фінустанов та представники кримінального світу.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Facebook.

"Правоохоронці встановили, що упродовж двох років на території держави діяло стійке злочинне угруповання. До його складу входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Зокрема зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою.

Порушники не здійснювали документального оформлення операцій із валютою. Відтак зловмисники "зекономили" на сплаті обов’язкових податкових платежів та привласнили понад 100 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розробники злочинної схеми мали кримінальні зв’язки. В обов'язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют на території держави.

24 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території міста Києва та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази.

"Слідчі дії за ст. 364-1(Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають. Наразі перевіряються факти причетності до скоєння злочину службових осіб регуляторних та контролюючих органів", - додали в Нацполіції.

Економічна правда