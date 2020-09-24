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Курс валют на 24 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

Четвер, 24 вересня 2020, 11:17
 

24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22- 28,24 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;

Євро – 32,93 - 32,95 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,31 гривні. Євро купують по 32,67 гривні, продають по 33,12 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,27 гривні, євро - 32,84 - 32,98 гривні.

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