Курс валют на 24 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Четвер, 24 вересня 2020, 11:17
24 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,22- 28,24 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,23 - 28,25 гривні;
Євро – 32,93 - 32,95 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,31 гривні. Євро купують по 32,67 гривні, продають по 33,12 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,27 гривні, євро - 32,84 - 32,98 гривні.
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