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НБУ продає на аукціоні 40 тонн монет, виведених із експлуатації

Четвер, 24 вересня 2020, 10:06
 

Департамент закупівель та продажів НБУ виставив на аукціон брухт монет, виведених із експлуатації, стартова ціна лоту - 135,4 тис грн без ПДВ.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Зазначається, що виставили на аукціон брухт монет номіналом , 2, 5, 10, 25, 50 коп. та 1 гривня загальною вагою 40 тонн.

Дата проведення електронного аукціону - 9 жовтня 2020 року. Час торгів - з 9:00 до 18:00.

Нагадаємо:

Монети номіналом 25 копійок та усі банкноти гривні старих зразків, уведені в обіг до 2003 року, перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою та будуть вилучені з обігу з 1 жовтня 2020 року.

Економічна правда

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