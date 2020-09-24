Ryanair до кінця осені скасував плату за перебронювання квитків

Лоукостер Ryanair скасував плату за зміну квитка за всіма новими бронюваннями, які будуть зроблені у жовтні та листопаді 2020 року.

Про це повідомляє avianews.com.

Зазначається, що якщо пасажир не зможе вилетіти через заборону влади або захоче змінити квиток з інших причин, він може зробити це безкоштовно за умови, що новий рес виконується не пізніше 21 березня 2021 року.

"Також запит на зміну квитка авіакомпанія повинна отримати не менше ніж за 7 днів до початкового часу вильоту. В іншому випадку Ryanair буде використовувати стандартні правила, які передбачають штраф від 35 до 95 євро за кожний переліт.

Тимчасова відмова від стягнення штрафу з боку Ryanair не звільняє пасажира від можливої ​​доплати різниці тарифів, коли новий квиток коштує дорожче старого", - йдеться у повідомленні.

Нова політика авіаперевізника стосується лише випадків добровільної зміни бронювання. Якщо авіакомпанія змінить розклад або скасує рейс, пасажир отримує право на повне повернення сплачених коштів або безкоштовне перебронювання без оплати різниці тарифів.