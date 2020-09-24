Unit.City отримав нового співінвестора та буде розширений

Промислово-будівельна група "Ковальска" стає співінвестором технопарку Unit.City та починає будівництво нових кампусів.

Про це заявив гендиректор ПБГ "Ковальська" Сергій Пилипенко в інтерв'ю Економічній правді.

Інвестиції у проєкт становитимуть 70 млн доларів. Очікуваний термін реалізації - 4 роки.

За словами Пилипенка, для "Ковальської" це перший масштабний проєкт в сегменті офісної нерухомості.

"Ми підписали угоду з Василем Хмельницьким. В рамках цієї угоди "Ковальська" повністю проінвестує і побудує проєкти інноваційних бізнес-кампусів загальною площею понад 70 тисяч квадратних метрів за декілька наступних років. Загалом буде побудовано 5 будівель", - розповів гендиректор "Ковальської".

За його словами, в першу чергу буде збудовано 2 будівлі, а через рік почнеться будівництво трьох інших кампусів.

"Я бачу, що наразі не вистачає офісної нерухомості, є великий попит на офісні площі, які відповідають сучасним вимогам. Навіть попри карантин і масовий перехід на віддалений режим роботи", - заявив Пилипенко, додавши, що розраховує на окупність інвестицій і отримання прибутку.

Інтерв'ю з Сергієм Пилипенком читайте незабаром на Економічній правді.

Нагадуємо:

UNIT.City відкрили навесні 2017 року. Загалом резидентами парку стали понад 110 компаній.

Серед них - великі міжнародні бренди: компанія Bolt, американська Snap і одна з провідних у світі агрокомпаній Syngenta.

В офісах технопарку розмістилися також стартапи, компанії з різних сфер, інвестфонди, креативні і юридичні фірми, IT школи.

У липні Європейський інвестиційний банк погодив надання кредиту у розмірі 50 млн євро для UNIT.City.

Повідомлялося, що загальна вартість проєкту будівництва нових кампусів інноваційного парку оцінюється в 110 млн євро.

Таким чином близько половини прогнозованих витрат профінансує ЄІБ.

Перший інноваційний парк України UNIT.City належить холдинговій компанії UFuture, в яку входять соціальні та бізнес-проєкти загальною вартістю 1 млрд доларів.

Засновник UFuture - Василь Хмельницький.

Олександр Колесніченко, ЕП