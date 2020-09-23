Україна залучить 300 мільйонів євро позики від ЄІБ на енергоефективність
Кабмін на засіданні 23 вересня схвалив 2 проєкти розпоряджень, які дозволяють залучити позики Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні" у розмірі 300 млн євро.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.
"Реалізація розпорядження "Про залучення коштів позики від ЄІБ для реалізації проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні", підготовленого Мінрегіоном, дасть змогу здійснити заходи з енергоефективності у невеликих містах, що значно зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.
Заходи з енергоефективності будуть впроваджуватися у дитячих садках, школах, лікарнях, адміністративних та інших будівлях соціального та культурного призначення", - йдеться у повідомленні.
Іншим розпорядженням Кабмін сформував персональний склад делегації України з представників Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономіки, МЗС та Мін’юсту та директиви для участі у переговорах з ЄІБ для подальшого підписання фінансової угоди та реалізації проєкту "Енергоефективність громадських будівель в Україні".
"Досягнення домовленостей з ЄІБ щодо довгострокової низьковідсоткової позики, спрямованої на підвищення енергоефективності у будівлях соціального призначення, створює міцний фундамент для впровадження реформи енергоефективності та забезпечить фінансову можливість для розвитку муніципального енергоефективного простору", - заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.
Економічна правда
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