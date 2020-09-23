Кабмін встановив нові стандарти якості бензину та інших рідких палив

Кабмін на засіданні 23 вересня прийняв розроблену Міненерго постанову, яка вносить зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Проєкт постанови розроблено Міністерством енергетики з метою імплементації директив Європейського Союзу", - ззаявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

"Рішення покликане запобігти продажу неякісних палив на внутрішньому ринку, установити єдині обов'язкові екологічні вимоги до палив відповідно до європейських стандартів.

Зміни сприятимуть спрощенню ведення господарської діяльності на вітчизняному ринку нафтопродуктів, збільшать конкурентоздатність вітчизняних палив на європейських ринках", - йдеться у повідомленні.

Зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, зокрема, стосуються:

встановлення чітких норм вмісту сірки в рідких паливах, які використовуються на території України;

уточнення та введення нових термінів та визначень, що дозволить уникнути різного тлумачення положень Технічного регламенту.

"Постанова дозволить створити належні умови для виконання Україною вимог щодо дотримання європейських норм викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від використання нафтопродуктів", - додали в уряді.

Економічна правда