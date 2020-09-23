НБУ підвищить облікову ставку на початку 2021 року - прогноз ICU

Національний банк буде змушений підвищити рівень облікової ставки на початку 2021-го року, на пів року раніше ніж це прогнозував регулятор.

Такий прогноз озвучив голова департаменту макроекономічних досліджень ICU Сергій Ніколайчук.

"Незважаючи на низькі поточні показники річної інфляції, ми вважаємо, що цикл зниження облікової ставки НБУ закінчився і після певного вичікувального періоду НБУ буде змушений знову підвищувати ставку.

Імовірно, це відбудеться на початку наступного року, тобто на півроку раніше, ніж закладено в липневий прогноз НБУ, що однак не враховував різке підвищення мінімальної зарплати наступного року", - пише він.

Нагадаємо:

У Нацбанку заявили, що подальші рішення щодо облікової ставки залежать від розвитку ситуації з коронавірусом.

У вересні правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 6% річних. Це – найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України.

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Економічна правда