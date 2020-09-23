Вклади українців у банках-учасниках Фонду гарантування зросли на 1 мільярд

Станом на 1 вересня 2020 року загальна сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 554,5 млрд грн - це на 1,1 млрд грн більше, ніж на 1 серпня цього року (553,4 млрд грн).

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок вересня 2020 року:

вклади у національній валюті – 318,7 млрд грн;

вклади в іноземній валюті – 235,8 млрд грн.

Вклади 98,1% вкладників у банках-учасниках Фонду не перевищують 200 тис грн, тому повністю підпадають під гарантії Фонду. Загальна сума цих вкладів складає 218,7 млрд грн.

"Частка ФОП у структурі вкладників становить 4,1%, а сума їх вкладів на 1 вересня 2020 року склала 41,1 млрд грн (7,4% від загальної суми вкладів). Нагадаємо, з 1 січня 2017 року під гарантії ФГВФО підпадають вклади фізичних осіб-підприємців.

Станом на 1 вересня 2020 року у реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 74 банки", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда