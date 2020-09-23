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НБУ очікує у вересні списання держбанками "поганих кредитів" на 25 мільярдів - Шевченко

Середа, 23 вересня 2020, 17:06
 

Національний банк очікує списання держбанками непрацюючих кредитів (NPL) у вересні 2020 року на 25 млрд грн.

Такі дані голова регулятора Кирило Шевченко оприлюднив під час зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією передає Інтерфакс-Україна.

Він також повідомив, що в квітні держбанки списали "поганих кредитів" на 22 млрд грн.

Шевченко нагадав, що в кінці червня Рада по фінстабільності затвердив оперативні плани державних банків щодо зниження рівня непрацюючих активів, які передбачають скорочення рівня NPL в держбанках на 73%, або на 305 млрд грн (з 416 млрд грн) до 2023 року.

Глава НБУ уточнив, що Рада буде перевіряти реалізацію цих планів кожен квартал.

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НБУ

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