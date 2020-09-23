Конкурент IKEA збільшив продажі в Україні майже на чверть

Українське відділення мережі магазинів меблів і товарів для дому Jysk за результатами 2020 фінансового року (1 вересня 2019 - 31 серпень 2020) збільшило продажі в Україні на 23,8% (у порівнянні з попереднім фінроком) - до 2 млрд 319 млн грн.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ось і завершився 2020 фінансовий рік. Драматичний, непередбачуваний, але кращий за всю історію JYSK: незважаючи на коронавірус JYSK досяг рекордного товарообігу EUR4,1 млрд, що на 7,6% вище в порівнянні з 2019 фінансовим роком", - написав виконавчий директор Jysk в Україні Євген Іваниця на сторінці в LinkedIn.

Як зазначив він, це результат хороших продажів в Європі і Азії до коронавірусу і значного зростання продажів у порівнянні з попереднім періодом в кількості покупців після того, як компанії дозволили знову відкрити магазини.

Зокрема, за підсумками роботи Jysk в 2020 фінроці в Україні відкрито 13 нових магазинів. Таким чином, наразі в Україні працюють 67 магазинів, онлайн-магазин. Штат співробітників - 637 осіб.

Як повідомлялося, ТОВ "Юск Україна" планує щорічно відкривати 12 нових об'єктів, а за чотири фінансові роки наростити мережу до 100 магазинів.

За результатами 2017/2018 фінроку Jysk продемонстрував зростання оборотів за порівняльними магазинах в Україні більш ніж на 30%, виконавши план по запланованому обороту в 1 млрд грн.

Мережа JYSK почала розвиватися в Україні в 2004 році за франчайзингових моделі.

У 2012 році материнська компанія викупила всі франчайзингові магазини і почала розвиток самостійно.

На міжнародному ринку мережу JYSK налічує понад 2,8 тис. магазинів в 51 країні, переважно в Європі.