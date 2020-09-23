Голова Мінінфраструктури Криклій отримав нового заступника

Кабмін на засіданні 23 вересня призначив Дмитра Живицького заступником міністра інфраструктури.

Про це повідомив у Facebook представник уряду у ВР Василь Мокан.

В уряді Олексія Гончарука Живицький працював першим заступником міністра розвитку громад і територій. У лютому 2020 року подавав декларацію на посаду голови Сумської ОДА, але президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду Романа Грищенка.

До цього з квітня 2016 року Живицький працював керівником апарату Сумської ОДА.

Економічна правда