Голова Мінінфраструктури Криклій отримав нового заступника
Середа, 23 вересня 2020, 16:23
Кабмін на засіданні 23 вересня призначив Дмитра Живицького заступником міністра інфраструктури.
Про це повідомив у Facebook представник уряду у ВР Василь Мокан.
В уряді Олексія Гончарука Живицький працював першим заступником міністра розвитку громад і територій. У лютому 2020 року подавав декларацію на посаду голови Сумської ОДА, але президент Володимир Зеленський призначив на цю посаду Романа Грищенка.
До цього з квітня 2016 року Живицький працював керівником апарату Сумської ОДА.
Економічна правда
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