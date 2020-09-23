Україна запустить ринок торгівлі квот парниковими газами з наступного року
Уряд ухвалив низку рішень, які спрямовані на покращення механізмів моніторингу та оцінки впливу на довкілля, зокрема, щодо запуску національного ринку торгівлі квот парниковими газами з 2021 року.
Про це повідомляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами засідання уряду
Шмигаль повідомляє, що запуск ринку— це не лише виконання Угоди про асоціацію з ЄС, але й вимога часу.
"Якщо Україна своєчасно не запровадить систему обліку щодо викиду газів, то може постраждати бізнес, який сплачуватиме додаткові податки для експорту своєї продукції", - пояснює очільник уряду.
Для захисту довкілля Кабмін підтримав також наступні рішення:
- Затверджено європейську норму - Порядок прийняття рішення про здійснення транскордонної оцінки впливу на довкілля
- Утворено міжвідомчу комісію з питань зміни клімату та збереження озонового шару. Очкується, що це збільшить можливості органів державної влади у формуванні політики з протидії змінам клімату.
- Схвалено два законопроєкти, якими уряд пропонує приєднатися до Протоколу про сталий розвиток сільського господарства та сільської місцевості до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат.
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Нагадуємо:
Глава делегації ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Україна порушує зобов’язання перед Євросоюзом і Німеччиною, не передбачивши в проєкті бюджету кошти на енергоефективні заходи.
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