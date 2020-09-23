Перший Döner Market від МХП відкрито в Києві

Сьогодні, 23 вересня 2020 року, в Києві відбулося відкриття першого закладу стріт-фуду Döner Market від МХП. Це - абсолютно новий формат, який пропонує споживачам та партнерам МХП.

Döner Market – це не просто місце, де можна купити шаурму, донер (булочку з мясною начинкою). Це – найсучасніші технології приготування, стерильність, якісні продукти та оригінальні спеції та соуси.

"Це зручно, це смачно та головне – це абсолютно безпечно. І за вартістю це, певно, найкраще рішення для людей, які поспішають і хочуть смачно перекусити", - заявив власник та СЕО МХП Юрій Косюк, який особисто протестував перший Döner Market. "Це – бізнес, який ми робимо разом з партнерами. Ми хочемо зробити наших партнерів успішними. МХП контролює безпеку та якість продукції, а також ми маємо надавати людям найкращий сервіс", - наголосив Юрій Косюк.

Він також додав, що Холдинг МХП здійснює перехід від сировинної компанії до кулінарної:

"Ми транформуємося, і ці зміни швидкі. Вже відкрито 7 магазинів нового формату "М’ясомаркет" по всій Україні. Цього тижня відкриваємо в Черкасах та в Одесі. Сьогодні ж в Києві ми представляємо абсолютно новий формат - Döner Market, який пропонує людям вже готову продукцію. Завтра відбудеться відкриття гастростудії "Секрети шефа". Вірю в успіх всіх трьох нових форматів від МХП!"

За словами Юрія Косюка, протягом двох років МХП разом з партнерами відкриє в Україні близько двох тисяч Döner Market.