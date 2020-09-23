В Україні проаналізують вплив відкриття даних на різні галузі економіки та створять Національний центр комптетентності у сфері відкритих даних.

Про це стало відомо під час четвертого всеукраїнського Open Data Forum 2020, передає Мінцифри.

"Відкриті дані - це один із найбільш дієвих інструментів впливу громадян на ухвалення рішень владою, держслужбовцями та політиками. Найяскравіший приклад цього - те, як ми почали боротися з мільйонною, а можливо, й мільярдною корупцією у сфері будівництва, створивши новий Реєстр будівельної діяльності, завдяки якому кожен може відкрито перевірити інформацію про те, чи зводять нову будівлю на законних підставах.

Саме силами команди Мінцифри та завдяки великій підтримці міжнародних донорів та суспільства ми як стартап довели, що можемо запускати проєкти, які дають результати та виходять на рівень сталого розвитку", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За підтримки міжнародних донорів та Мінцифри стартували вісім тематичних досліджень щодо впливу оприлюднення даних у різних галузях. Ці дослідження проводитимуть у таких сферах, як містобудівництво, охорона здоров'я, будівництво й ремонт доріг, провадження бізнесу, екологія, фіскальна політика та інші.

За основу взято методологію міжнародної організації GovLab, що передбачає вивчення окремих практик застосування відкритих даних. Першим побачить світ дослідження щодо впливу відкритих даних Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ). На черзі - аналіз впливу оприлюднення даних щодо ремонту й будівництва доріг", - йдеться у повідомленні.

Також у межах Open Data Forum 2020 анонсували концепцію порталу "Дія. Відкриті дані", що стане національним центром компетентності у сфері відкритих даних як для самих урядовців - розпорядників даних, так і для користувачів - представників бізнесу, громадських організацій, стартап-спільноти та звичайних користувачів.

"Дія. Відкриті дані" міститиме базу знань для різних цільових аудиторій, стане точкою входу до десятків сервісів на основі відкритих даних, зручно систематизованих за сферами життєдіяльності: від юстиції та податків - до медицини та екології; а також стане майданчиком для комунікації та збору пропозицій від громадськості щодо формування загальнонаціональної політики у сфері відкритих даних.

Запуск "Дія. Відкриті дані" заплановано до кінця року", - додали у Мінцифри.

Економічна правда