Прибуток банківської системи України в серпні скоротився в 1,8 разів - НБУ

Платоспроможні банки України в серпні 2020 року отримали 4,252 млрд грн чистого прибутку, що в 1,8 разів менше, ніж за аналогічний період 2019 року (7,567 млрд грн),

Про це свідчать дані, розміщені на сайті Національного банку передає Інтерфакс-Україна.



Згідно з ними, за вісім місяців 2020 року чистий прибуток банків зменшився на 26,3% - до 32,641 млрд грн до відповідного показника роком раніше (р/р).



Доходи банків за січень-серпень збільшилися на 2,4% до аналогічного торішнього періоду - до 168,992 млрд грн. Зокрема, результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу зріс в 1,4 разу (до 20,414 млрд грн), комісійні доходи - на 7,2% (до 42,949 млрд грн), тоді як процентні доходи скоротилися на 3% (до 99,557 млрд грн).



Витрати банківської системи за вісім місяців 2020 року становили 136,351 млрд грн, що на 13% більше, ніж за відповідний період 2019 року. Зокрема, відрахування до резервів зросли у 2,6 разу (до 20,403 млрд грн), комісійні витрати - на 27,8% (до 14,937 млрд грн), а процентні скоротилися на 10,9% (до 44,381 млрд грн).



Як повідомлялося, за перше півріччя 2020 року українські банки отримали 23,79 млрд грн чистого прибутку, що на 23% менше за аналогічний торішній показник.

Зокрема, прибуток банківської системи за січень становив 6,592 млрд грн, за лютий - 9,285 млрд грн, за березень - 244 млн грн (на тлі різкого зростання обсягів відрахувань до резервів), за квітень - 9,087 млрд грн, за травень - 3,756 млрд грн, за липень - 4,599 млрд грн, тоді як у червні банки отримали 5,174 млрд грн збитку.