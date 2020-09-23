Маск: Tesla перейде на використання власних батарей не раніше 2022 року

Засновник Tesla Ілон Маск визнав, що процес проєктування та виготовлення нових батерей для електромобілів не завершений, за його словами, Tesla зможе перейти на використання власних батарей не раніше 2022 року.

Про це він сказав під час презентації "Battery Day", пише The Guardian.

Маск додав, що батареї нового покоління стануть потужнішими, довговічнішими та удвічі дешевшими.

Поки ж компанія продовжить купувати батареї у Panansonic і LG

Зазначається, що Tesla планує виготовляти нові батареї за допомогою високоавтоматизованого безперервного процесу складання.

Маск розповів, що компанія планує побудувати у США власний катодний завод, щоб зменшити витрати та скоротити ланцюжок поставок.

Tesla розраховує, що у майбутньому зможе виготовляти до 20 мільйонів електромобілів на рік. Цього року вся автопромисловість розраховує поставити 80 мільйонів автомобілів по всьому світу.

Економічна правда