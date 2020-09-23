Керівництво заводу "Укрзалізниці" привласнило та розпродало сотні тон металобрухту - СБУ

Служба безпеки України викрила керівництво "Львівського локомотиворемонтного заводу" Укрзалізниці на привласненні та продажі сотні тонн брухту чорних та кольорових металів.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Повідомляється, що менеджмент заводу привласнювали металобрухт, який накопичувався на підприємстві і не відображався у бухгалтерському обліку.

Для цього зловмисники підробляли юридичну та фінансову звітність.

За фіктивними документами металобрухт нібито повертався фірмам, які раніше здійснювали на заводі технічне обслуговування і ремонт техніки та рухомого складу.

Насправді металобрух вивозили на територію афілійованих з керівництвом заводу компаній для продажєу.

"Лише за одним повністю задокументованим епізодом цієї схеми зловмисники привласнили понад 22 тонни металу на майже 1 мільйон гривень.

Ініційованою СБУ інвентаризацією на підприємстві виявлено ще 891 тонну необлікованого брухту кольорових та чорних металів, які додатково поставлено на баланс підприємства", - йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі колишнім та діючим керівникам підприємства повідомлено про підозри у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.







