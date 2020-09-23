Wizz Air із 2 жовтня відновлює рейси між Україною та Словаччиною, але є умова
Середа, 23 вересня 2020, 13:22
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air із 2 жовтня відновлює рейси з Києва та Львова до Братислави (Словаччина).
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу команії.
Зазначається, що вартість квитків стартує від 309 грн.
"Відновлення перельотів залежить від рішення органів влади залишити або вилучити Словаччину зі списку країн "зеленої" зони. Якщо її вилучають із переліку, виконання рейсів, що сполучають українські міста з Братиславою, буде відкладено", - зазначає компанія.
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