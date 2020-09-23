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НБУ до кінця року встановить додаткові вимоги до договорів про фінпослуги

Середа, 23 вересня 2020, 13:20
 

НБУ планує до кінця року встановити додаткові вимоги до договорів про надання фінансових послуг - йдеться про відкриття та обслуговування рахунку в банку, споживчого кредиту та банківського вкладу.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку у Facebook.

Зазначається, що у договорі з банком має бути повний опис послуги з надання споживчого кредиту чи відкриття депозиту.

Також має бути чітко вказана вартість та витрати за послугою, прописані санкції та штрафи чи інша відповідальність у випадку неналежного виконання умов договору.

"Договори не можуть обмежувати права споживача фінансових послуг. Наприклад, сьогодні деякі фінустанови прописують у договорах право клієнта звернутись зі скаргою щодо виконання банком умов цього договору виключно до Третейського суду. Насправді – це нечесна умова.

Ще один приклад недобросовісної умови в договорі – це дозвіл банку змінювати послуги чи їх умови без повідомлення клієнта про такі зміни. Клієнт має чітко усвідомлювати порядок внесення змін до умов договору та яким чином його інформують про зміни", - пояснили в НБУ.

У регуляторі додали, що оприлюднили проєкт додаткових вимог до договорів у середині серпня 2020 року та вже провели їх перше обговорення з ринком. Наразі НБУ опрацьовує зауваження, коментарі та пропозиції від банків.

"І вже до кінця цього року ринок має побачити затверджені вимоги", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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