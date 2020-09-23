У Києві до 2025 року хочуть побудувати аеропорт для дронів

У Києві до 2025 року можуть побудувати аеропорт для безпілотних літальних апаратів (БПЛА), повідомив керівник Всеукраїнської федерації власників безпілотників, дистриб'ютор DJI в Україні Тарас Трояк.

Про це він заявив під час Infrastructure Digital Day у вівторок передає Інтерфакс-Україна.

"У нас є проект Quadroport, який ми хочемо побудувати в Києві. Це буде перший аеропорт для дронів, де можна буде тестувати будь-які типи БПЛА... Це амбітний проект. Ми плануємо десь до 2025 року його побудувати. Поки що бізнес складова там невелика, але ми дивимося на розвиток і розуміємо, що це потрібно", - сказав Трояк.

За його словами, у 2020 році ринок БПЛА в Україні сягатиме приблизно 500 млн грн.

"Цього року він зріс у 2,5 разу порівняно з минулим. І наступного року ми вже сподіваємося, що ринок буде більше ніж 1 млрд грн", - сказав він.