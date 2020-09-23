Депутати Київради напередодні "дембелю" хочуть віддати під забудову 7 історичних будинків

Міщанський будинок 1830 року будівництва, вулиця Боричів Тік

24 вересня на пленарному засіданні Київської міської ради буде розглядатись ряд земельних питань, які несуть загрозу знесення семи будівель 1830-1950 років будівництва.

Про це повідомляється на сторінці громадської організації "Мапа реновації".

За словами юриста Дмитра Перова, на розгляд КМР винесено рішення, які фактично дають дозвіл на знищення історичної забудови і культурної спадщини міста.

Мова йде про будинки на вулицях Іллєнка, 30 (Особняк Баккалинського, 1901 рік); Гончара, 71 (Будинок Осипа Родіна, 1882 рік, авторства Володимира Ніколаєва); Ярославів Вал, 29б (Прибутковий будинок, 1897 рік, архітектор М. Гарденін); Боричів Тік, 20/4 (Міщанський будинок, 1830 рік); Лук'янівська, 29А (Післявоєнний сталінський класицизм, 1950 рік); Алли Горської, 6 (Районні дитячі ясла, 1937 рік, постконструктивізм архітектора Сластіонова); Ярославська, 8 (Садибний житловий будинок Лунєва, 1880 рік).

"Мотивація проста - більшість депутатів уже не буде балотуватися на прийдешніх виборах і це фактично останній шанс для них отримати "плюшечок". Питання репутації, як розумієте, над ними вже не тяжіє", - зазначив Перов.

Активісти вказали прізвища депутатів профільної комісії Київради, які ухвалили рішення про винесення питання на порядок денний. Це Кримчак Сергій ("Єдність"), Росляков Віталій ("Солідарність"), Меліхова Тетяна ("Батьківщина"), Марченко Роман (позафракційний), Міщенко Олександр ("Солідарність"), Михайленко Владислав ("Солідарність"), Бродський В‘ячеслав ("Єдність"), Петровець Олег (позафракційний), Турець Владислав ("Єдність").

"Мапа реновації" планує провести акцію протесту під стінами КМДА і пропонує підписати колективне звернення до депутатів КМР.

25 жовтня відбудуться місцеві вибори, в тому числі до Київської міської ради.

Економічна правда