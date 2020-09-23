Черкаси та Житомир можуть отримати швидке залізничне сполучення з Києвом

Міністерство фінансів планує закласти в держбюджет кошти на три важливих інфраструктурних проєкти з розвитку залізничних пасажирських перевезень.

Про це повідомив заступник міністра фінансів Олександр Кава в інтерв’ю газеті "День".

Перший проєкт - це електрифікація і модернізації ділянки залізничної дороги від станції імені Тараса Шевченка до міста Черкаси.

"Це дозволить запустити швидкісні електропоїзди "Інтерсісті" на маршруті Київ — Черкаси 3-4 рази на день з часом в дорозі до 2 години 45 хвилин. Сьогодні Черкаси є єдиним обласним центром, який наближений до Києва, але не пов’язаний зі столицею ані зручним залізничним сполученням, ані швидкісним шосе.

Для 300 тисяч жителів Черкас вже наступного року може початися нова ера транспортного сполучення зі столицею і іншими регіонами", - заявив Кава.

Другий проект – це електрифікація ділянки Житомир — Новоград-Волинський.

"Зараз через місто Житомир, де проживає майже 300 тисяч жителів, проходить лише 2 пасажирських поїзди. Жителі Житомира, фактично, позбавлені залізничного сполучення з переважною більшістю регіонів України і для того, щоб скористатися залізничним транспортом змушені їхати в Київ, або в Коростень, або в Бердичів.

Електрифікація ділянки Житомир — Новоград-Волинський дозволить направити через Житомир не менше ніж 10 пар щоденних пасажирських поїздів. Відповідно, жителі Житомира отримають щоденне залізничне сполучення з 19-тьма обласними центрами країни", - повідомив заступник міністра фінансів.

Третій проект передбачає модернізацію приміського сполучення міста Києва, зокрема електрифікацію залізничної дороги до Василькова.

"Йдеться про відгалуження в 10 кілометрів від магістральної лінії Київ — Жмеринка. Це дозволить запустити приміські електропоїзди за маршрутом Київ — Васильків. Відповідно, зменшити навантаження на в’їзд в столицю дорогою М05 Київ — Одеса. Зараз вона перевантажена, особливо в години пік.

Щоденно з Василькова в Київ на роботу приватними авто або маршрутками їздить 10-12 тисяч людей. Залізниця зможе забрати більше половини від цього пасажиропотоку", - пояснив Кава.

За словами заступника Міністра фінансів, це нормальний європейський підхід, коли держава інвестує кошти в залізничний транспорт. Наприклад, в федеральному бюджеті Німеччини на цей рік на розвиток автомобільних доріг спрямовується 11,4 мільярда євро, а на розвиток залізничного транспорту — 12,8 мільярда євро.

Економічна правда