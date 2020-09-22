Deutsche Bank планує закрити кожне п'яте відділення у Німеччині, оскільки через коронавірус клієнти все більше користуються онлайн-послугами.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що скорочення видатків на закриті відділенm допоможуть повернути банк до прибутковості.

Голова cектору роздрібних операцій Deutsche Bank в Німеччині Філліп Госсов розповів видання, що банк скоротить кількість відділень до приблизно 400 з близько 500 - переважно в міських населених пунктах.

За його словами, закриття відділень відбуватимуться "у найкоротші терміни".

"Німецькі банки традиційно оперують великою кількістю філій порівняно з нідерландськими або британськими, де клієнти більш комфортно користуються цифровим банкінгом. Банки по всій Європі переосмислюють свої галузеві стратегії після коронакризи", - йдеться у повідомленні.

"Коронавірус ще більше змінив вимоги до консультаційних послуг та галузевого бізнесу", - сказав Госсов.

"Що стосується надання консультацій нашим клієнтам, то нині філії вже не є єдиним та ключовим місцем розташування.

Навіть клієнти, які раніше були не надто обізнані в інтернет-банкінгу, зараз роблять багато простих банківських операцій з дому на своєму комп’ютері чи гаджеті", - додав він.

Економічна правда