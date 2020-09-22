Київська фабрика "Рошен" планує емісію акцій на 1 мільярд гривень

ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" планує збільшити свій статусний капітал шляхом додаткової емісії акцій - із 505,8 млн грн до 1,5 млрд грн, а додаткова емісія акцій складе 4 млрд штук.

Про це повідомляє "Український капітал" з посиланням на базу даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів

Зазначається, що 26 жовтня на річних зборах акціонерів розглянуть питання про збільшення статутного капіталу компанії коштом додаткових внесків.

"Це буде виконано шляхом додаткової емісії простих іменних додаткових акцій Товариства вартістю 25 копійок кожна. Загальна номінальна вартість емісії складе 1 млрд грн.

Після збільшення статутний капітал товариства становитиме 1,5 млрд, що складатиме 6 млрд штук простих іменних акцій", - йдеться у повідомленні.

Такожу у жовтні розглянуть розподіл 8,3 млн грн прибутку, отриманого у 2019 році.

416,6 тис грн чистого прибутку планують направити на поповнення резервного капіталу, а 7,9 млн грн залишити нерозподіленим.

"Київська кондитерська фабрика "Рошен" не планує нараховувати та сплачувати дивіденди.