Закарпаття продаватиме всю необроблену деревину через Prozorro

Лісові господарства Закарпатської області продаватимуть усю необроблену деревину в електронній торговій системі Prozorro.Продажі.

Про це повідомив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров під час підписання Меморандуму про співпрацю з ДП "Прозорро.Продажі".

"За час дії пілотного проекту з продажу окремих партій необробленої деревини через Prozorro.Продажі з лютого 2020 року система довела свою ефективність, а тому лісгоспи Закарпатської області мають збільшити обсяги продажів необробленої деревини в ЕТС до 100%. Це дозволяє збільшити надходження до місцевого бюджету" - зазначив Петров.

Так, за даними аналітичного модуля "Прозорро.Продажі", лісгоспи Закарпаття - ДП "Рахівське лісодослідне господарство" та ДП "Брустурянське лісомисливське господарство" входять п’ятірку лідерів продажів у ЕТС за обсягом доходу із показниками 12,3 млн грн та 8,2 млн грн відповідно.

Нагадаємо, 1 лютого 2020 року розпочався ініційований Міністерством енергетики та захисту довкілля експериментальний проект, у рамках якого вся необроблена деревина, заготовлена постійними лісокористувачами, продаватиметься тільки на прозорих електронних аукціонах.