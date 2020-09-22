Голова Dragon Capital: Інвестори вважають політику держави незрозумілою

Голова інвестиційної компанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що інвестори вважають політику держави України незрозумілою для себе.

Про це він сказав під час представлення Global Outlook Європейської бізнес асоціації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, бажаючих інвестувати набагато менше, ніж рік тому, але це, перш за все, через глобальну ситуацію, але те, що ми бачимо у інвесторів - це нерозуміння політики держави", - підкреслив Фіала.

За його словами, для бізнесу залишилися незрозумілими кадрові зміни в Кабміні і НБУ, зокрема, відставка міністра фінансів Оксани Маркарової (з весни Мінфіном керує Сергій Марченко), заміна міністра економіки Тимофія Милованова і призначення на цю посаду Ігоря Петрашка, а також зміна голови НБУ, який зараз очолює Кирило Шевченко, та заступників глави НБУ.

Голова Dragon Capital додав, що критичної зміни курсу щодо Нацбанку не відбулося.

"Нова команда, яка туди прийшла, чотири з шести членів правління були замінені, поки не зробила нічого, що б відрізнялося від політики попередньої команди і по монетарній політиці. Єдине, що, напевно, відбувається, і ви це спостерігаєте напевно, це курс гривні", - сказав Фіала.

"Так, дійсно Кирило Шевченко і його команда декларують незмінну політику, плаваючий курс, але з тих інтервенцій, які НБУ проводив останні півтора місяці, всім гравцям на ринку: і банкам, і експортерам, які планують, завозити свою експортну виручку чи ні, стало зрозуміло, що НБУ буде підігравати або допомагати виконати ті завдання, які озвучив президент, і які закладені в бюджеті", - зазначив бізнесмен.

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Середньорічний курс долара до гривні у 2021 році очікується на рівні 29,1 гривні за долар.