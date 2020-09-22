Український стартап Petcube випустив нову розумну камеру з вбудованим ветеринарним чатом 

Українська компанія Petcube анонсувала вихід камери Petcube Cam, яка дозволяє власникам тварин спостерігати за ними віддалено через смартфон, навіть вночі за допомогою системи нічного бачення, а також чути їх і говорити до них

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Petcube Cam також є першою камерою для домашніх тварин, яка має вбудовану систему для віддалених консультацій з ветеринарами. Камеру вже можна придбати на американському Amazon за $39.99.

"70% проблем з домашніми тваринами можна вирішити без візиту до ветеринара, — каже Ярослав Ажнюк, СЕО та співзасновник Petcube. — Коли ви перевіряєте записи камери та помічаєте щось підозріле, можете відразу проконсультуватися у професійного лікаря онлайн".

Усі користувачі Petcube Cam отримують першу консультацію безкоштовно через мобільний додаток. Наступні консультації коштуватимуть $4.99 на місяць.

Cam являє собою 5-сантиметровий куб встановлений на гнучкій підставці, яку можна регулювати.

Новий продукт став наймолодшим у лінійці компанії, доповнивши Petcube Play 2 — камеру з лазерною іграшкою, та Petcube Bites 2 — камеру з годівничкою.

Cam передає 1080p HD відео через ширококутний об'єктив у 110°, має 8-кратне цифрове збільшення та нічне бачення на відстань до 9 метрів у темряві.

Також камера забезпечує двосторонній аудіозв’язок, який дозволяє чути що відбувається у кімнаті та розмовляти зі своїм улюбленцем.

Як і інші камери компанії, Cam доповнюється сервісом Petcube Care, який зберігає короткі кліпи з історією подій, зафіксованих на камеру. За допомогою комп’ютерного бачення, Care реєструє рухи тварин і людей, а також гавкіт та нявкання.

Ціна за підписку Petcube Care починається від $3.99 на місяць.





