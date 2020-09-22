За вересень ціна на електроенергію для бізнесу виросла на 17%

Середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" за 20 днів вересня 2020 року становить 1 504,44 грн/МВт.год (без ПДВ), що на 17,54% вище, ніж за 20 днів серпня, та на 13,52% вище, ніж за серпень в цілому.

Про це йдеться в результатах моніторингу ринку, який проводить ДП "Оператор ринку".

ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої на РДН електроенергії за 20 днів вересня збільшилася у порівнянні з 20 днями серпня на 20,99% та становить 1 506,87 грн/МВт.год (без ПДВ).

Бурштинський енергоострів: середньозважена ціна електричної енергії за 20 днів вересня становить 1 478,46 грн/МВт.год. (без ПДВ), що на 11,41% менше, ніж в аналогічному періоді серпня.

На внутрішньодобовому ринку середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії за 20 днів вересня становить 1 467,81 грн/МВт.год. (без ПДВ). Це на 26,55% вище за ціну аналогічного періоду серпня та на 21,64% вище, ніж за серпень в цілому.

ОЕС України: середньозважена ціна акцептованої на ВДР електричної енергії у порівнянні з 20 днями серпня є на 26,69% вищою та становить 1 466,83 грн/МВт.год. (без ПДВ). Торгова зона "Острів Бурштинської ТЕС": середньозважена ціна електроенергії за 20 днів вересня, у порівнянні з аналогічним періодом серпня, збільшилася на 16,36% та становить 1 551,27 грн/МВт.год. (без ПДВ).

Обсяги купівлі-продажу електроенергії на ринку "на добу наперед" протягом 20 днів вересня були на 5,73% меншими, ніж в аналогічному періоді серпня, та становили 1 524 695,2 МВт.год. На внутрішньодобовому ринку загальний обсяг купівлі-продажу електроенергії за 20 днів вересня 2020 року зменшився на 34,49% і становив 333 444,6 МВт.год.













