Більше 57% справ про рейдерство не розглядаються в суді – Опендатабот

Щороку кількість рейдерських атак в Україні зростає, а до суду доходить менше 43% таких випадків.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що за останні 5 років кількість кримінальних проваджень за рейдерство виросла у 2,5 рази: з 290 справ за 2015 рік до 786 у 2019 році, і тенденція на збільшення зберігається.

Тільки за 8 місяців 2020 року відкрито кримінальне провадження по 606 випадкам, пов'язаним з рейдерством.

"Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 КК - підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фопів. З 451 відкритого провадження до суду дійшло 262 справи. Це 55%.

Справи, що пов'язані з 206 статтею КК - протидія господарській діяльності та протиправне заволодіння майном - до суду майже не доходять. Усього за 2020 рік у суді були розглянуті лише 2 такі справи", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда