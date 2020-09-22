Курс валют на 22 вересня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
22 вересня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,23 - 28,25 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,20 - 28,22 гривні;
Євро – 33,06 - 33,08 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,34 гривні. Євро купують по 32,90 гривні, продають по 33,33 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,21 - 28,28 гривні, євро - 33,12 - 33,30 гривні.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 22 вересня на рівні 28,20 гривні.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 33,20 грн (на 21 вересня - 33,35 гривні).
Зазначимо, що до цього найнижчий курс гривні у 2020 році було зафіксовано 30 березня - 28,18 грн за долар.
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Економічна правда
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