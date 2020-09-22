Dragon Capital побудує індустріальний парк біля Києва
Інвестиційна компанія Dragon Capital розробила та затвердила план території індустріального парку "E40 Industrial Park" на 27 кілометрі Житомирської траси (с. Колонщина, Київська обл.).
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Згідно із розробленою концепцію, загальна площа будівель індустріального парку становитиме 200 тис. кв. м., що включатиме виробничо-складські приміщення класу А, термінали крос-докінгу, офісно-побутові та інфраструктурні об’єкти (готель, станція технічного обслуговування вантажівок тощо).
Проєкт розташовуватиметься на фасадній земельній ділянці площею 49 га.
Першу чергу E40 Industrial Park Dragon Capital планує почати будувати в 2021р.
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