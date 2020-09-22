Казахський мільйонер Сейсембай зустрівся із Зеленським і заявив, що буде працювати над реформами в Україні

Інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембай зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив що буде працювати над підвищенням ефективності реформ і законодавства України.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Поговорили з ним (президентом - ЕП) і його командою близько години. Я презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства.

Йому все дуже сподобалося. Він сказав що це настільки потрібно і важливо, що це їм потрібно ще "вчора". Попросив прискорити.Я пообіцяв приступити до роботи негайно. Так що найближчим часом приїхати в Казахстан не вийде. Відчуваю, що можу застрягти тут надовго. Робота велика, цікава і кропітка", - пише Сейсембай.

Також він зазначив, що зараз почне вирішувати багато побутових питань, планувати всю роботу і збирати команду.

Сейсембаєв також попросив не політизувати свою співпрацю з українською владою.

"Прошу своїх передплатників і друзів не політизувати мою роботу, а то все ботоферми і анонімні телеграм канали збудилися прямо. Я тут буду допомагати Україні.Мова не йде ні і про який експорт кольорових революцій, ні про певний досвід опозиційної діяльності.

Я тут займаюся своєю улюбленою справою - ефективністю процесів. Для мене це професійний виклик. У бізнесі я це впроваджував багато разів, тепер хочу спробувати впровадити це в роботу держапарата", - резюмує бізнесмен.

Нагадуємо:

У серпні глава Національного комітету реформ України Міхеїл Саакашвілі повідомив, що інвестор і громадський діяч з Казахстану Маргулан Сейсембаєв відповідатиме за міжнародну діяльність Офісу простих рішень і результатів.

Довідка: Маргулан Сейсембаєв - засновник компанії, що управляє Seimar Investment Group. Він бере участь в структурах групи венчурних фондів Asadel Group (Сінгапур), де партнером, разом з американським і іспанськими колегами, є його брат Ерлан Сейсембаєв.

Член ради Almaty Management University, засновник благодійного фонду Seimar Social Fund, ініціатор і керівник експедиційної команди Nomad Explorer.

Станом на 2019 рік він №33 в списку найвпливовіших бізнесменів Казахстану за версією журналу Forbes.

За словами Сейсембая, за рік він заробив понад мільярд доларів після сплати податків.