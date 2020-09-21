Антимонопольники рекомендують перерахувати платіжки за тепло для 300 тисяч киян

Дарницька ТЕЦ

Антимонопольний комітет рекомендував компанії "Євро-Реконструкція" здійснити перерахунок плати за теплову енергію, послуги централізованого опалення та гарячого водопостачання в зв'язку зі зниженням ціни природного газу протягом опалювального періоду 2019-2020 років.

Про це йдеться на сайті АМКУ.

Зазначається, що "Євро-Реконструкція" проігнорувала січневі рекомендації комітету про зміну нарахувань в опалювальному сезоні 2019-2020 років плати за теплову енергію та теплопостачання у зв'язку з істотним - понад 20% - зниженням ціни на газ.

При цьому АМКУ спростував надану постачальником тепла інформацію про те, що основним видом палива з часткою в 90% для нього є вугілля, а не газ, вказавши, що протягом чотирьох місяців поточного року частка газу при виробництві тепла становила 42,7%, в квітні - 56%.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, 17 березня встановила для "Євро-Реконструкції" тариф на послуги з постачання теплової енергії на рівні 827,18 грн/Гкал.

"Попри це, підприємство продовжує нараховувати населенню плату за послуги централізованого опалення за попередніми тарифами - 1341,53 грн/Гкал, тобто завищеними на 514,35 грн", - йдеться в повідомленні АМКУ.

"Заявляючи про намір знизити тарифи в разі укладення споживачами нових договорів, "Євро-Реконструкція" ніяк не поінформувала їх про можливості отримання послуг за нижчим тарифом... Така поведінка підприємства містить ознаки зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку", - заявили в АМКУ.

ТОВ "Євро-реконструкція" є постачальником опалення і гарячої води для 300 тис жителів і підприємств лівобережжя Києва з Дарницької ТЕЦ.

Економічна правда