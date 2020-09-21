Південно-Африканська Республіка зацікавлена у експорті м’яса крокодилів в Україну

Південно-Африканська Республіка висловила зацікавленість в експорті до України шерсті, м’ясної продукції, зокрема м’яса крокодилів.

Про це повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби за підсумками відеозустрічі із фахівцями ПАР.

Також сторони обговорили можливості експорту українського м’яса (м’яса птиці та свинини) до ПАР, а також яєць та яєчної продукції, зокрема умови доступу на ринки.

Окрім того, у ході розгляду питання експорту свинини учасники обговорили можливості визнання регіоналізації в частині АЧС враховуючи ситуацію у світі.

Вперше за історію двосторонніх консультацій з компетентними органами іноземних країн, на зустрічі були присутні особисто Надзвичайні і Повноважні Посли обох держав.

Економічна правда