Microsoft купує розробника ігор Fallout і Skyrim за 7,5 мільярда доларів

Microsoft Corp. купує ZeniMax Media, якій в тому числі належить відомий розробник комп'ютерних ігор Bethesda Softworks, за 7,5 млрд дол.

Про це повідомляє Інтерфакс.

Операція буде оплачена коштами, повідомляється в прес-релізі компанії.

Купівля зачіпає всі дочірні компанії ZeniMax Media, включаючи id Software, Arkane, Tango Gameworks і MachineGames, в яких працює понад 2,3 тис. осіб.

Угода повинна бути схвалена регулюючими органами.

Планується, що вона буде завершена в другій половині 2021 фінансового року (січень-червень наступного року).

При цьому вона матиме незначний вплив на скориговану операційний прибуток Microsoft в поточному і наступному фінансовому році, говориться в повідомленні компанії.

У ньому також наголошується, що ігри "є найбільшим і найбільш швидкозростаючим видом розваг в світі - галуззю, виручка якої прогнозується вище $200 млрд в 2021 році".

Bethesda була заснована в 1986 році і є розробником таких популярних ігор, як The Elder Scrolls і Fallout (починаючи з третьої частини). Також вона займається виданням проектів, розроблених іншими "дочками" ZeniMax Media, включаючи серії ігор Doom, Quake, Rage і Wolfenstein.

Котирування акцій Microsoft в ході торгів у понеділок знижуються на 1,4%. Капіталізація компанії за останні три місяці збільшилася на 13%, в той час як значення фондового індексу Dow Jones Industrial Average виросло на 7% за цей період.