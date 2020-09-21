Венчурні інвестиції у фінтех залишаються стабільними – звіт KPMG

Загальна сума інвестицій у фінтех (VC, PE та M&A) у другій половині 2020 року становить 25,6 млрд доларів, а глобальні венчурні інвестиції у фінтех складають 20 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті про глобальні інвестиційні тенденції в сфері фінансових технологій Pulse of Fintech H1’20, що публікується KPMG International раз на півроку.

"Різке зменшення інвестицій у M&A стало основною причиною падіння. Протягом І півріччя 2020 року на M&A припало всього 4 млрд доларів інвестицій у фінтех (порівняно з 85,7 млрд дол. США у ІІ півріччі 2019 року), включаючи зворотне злиття відкритого кредитування на суму 1,3 млрд. доларів США.

Призупинення M&A відображає як загальне уповільнення активності за угодами, так і тиск інвесторів щодо призупинення найбільших угод, щоб переглянути оцінки та схильність до ризику, враховуючи COVID-19", - йдеться у прес-релізі.

У І півріччі 2020 року венчурні інвестиції у фінтех становили 20 млрд доларів США, включаючи 9,3 млрд доларів США у Північній та Південній Америці, 6,7 млрд доларів США в Азії та 4 млрд доларів США у регіоні EMEA.

Зокрема, індонезійська компанія Gojek залучила 3 млрд доларів США в рамках найбільшої за квартал венчурної угоди і найбільшої фінтех-угоди загалом.

Друге місце за розміром венчурної угоди з фінтех (886 млн доларів США) посів конкурент компанії Gojek компанія Grab, за ним слідувала компанія Stripe (850 млн доларів США). Значна частина венчурних інвестицій припала на угоди на пізніх стадіях, оскільки зрілі фінтех-компанії продовжували залучати великі обсяги фінансування.

"COVID-19 різко сповільнив активність за новими угодами, за винятком пріоритетних секторів, таких як платежі. Незважаючи на це, інтерес інвесторів до платформних компаній залишався неймовірно високим у першому півріччі 2020 року, особливо на менш зрілих фінтех-ринках. Платформні компанії продовжували отримувати значні інвестиції з боку інвесторів та великих технологічних компаній", - додали в KPMG.

Підкреслюється, що світові інвестиції в фінтех значно відстають від загальної суми інвестицій 2019 року в розмірі 150,4 млрд доларів. Станом на середину року загальний обсяг інвестицій у фінтех по всьому світу складає 25,6 млрд дол. США.

Найбільша частка в загальному обсязі фінтех-інвестицій станом на середину року припала на країни Північної і Південної Америки, де такі інвестиції склали 12,9 млрд дол. США. У І півріччі 2020 року в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні фінтех-інвестиції складали 8,1 млрд. доларів США, в той час як регіон EMEA залучив фінтех-інвестиції на суму 4,6 млрд. доларів США.

"Незважаючи на карантин і глобальну економічну рецесію, сектор фінтеху залишається досить привабливим для венчурних інвестицій як у світі загалом, так і в Україні. Найбільш показовою є угода Revolut, сума якої склала $580 млн (Series Round D), хоча Revolut все таки англійська компанія з співзасновником з України. Іншими угодами з дійсно українськими компаніями стали продаж YayPay за $20 млн французькій Quadient та Mosst, приватному іноземному інвестору.

Різниця капіталізації фінтех компаній в Україні та за кордоном, свідчить, на мою думку, про те, що для розвитку сектору та залучення необхідних для розвитку інвестицій за кордоном існують більш сприятливі економічні та фінансові умови. Це призводить до більш повільного розвитку нашого фінтеху та продажу українських компаній сектора іноземним стратегам або навіть фінансовим інвесторам ще на стадії зростання", - вважає лідер напрямку консультаційних послуг з питань злиття і поглинань KPMG в Україні Ілля Сегеда.

Економічна правда