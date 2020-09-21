Експорт олії з України рекордно виріс, але частина ринку відійшла до РФ
У 2019-2020 маркетинговому році Україна морем експортувала 6,63 млн т рослинного масла (+300 тис. тонн) - це рекордний показник, незважаючи на те, що серйозну конкуренцію в цьому році склали компанії з РФ.
Про це повідомляється у дослідженні компанії Stark Shipping, яке охоплює період з 1 вересня 2019 го до 31 серпня 2020 го року.
За цей період на соняшникову олію, припало 5% всього українського експорту, який здійснюється морським шляхом (не враховуючи контейнерні відправки).
Індія імпортує 33,1% української соняшникової олії і залишається незмінним лідером рейтингу. У 2019-2020 МР ця країна скоротила імпорт українських рослинних масел відразу на 16% в порівнянні з попереднім сезоном.
Пов'язано це з тим, що наразі серйозну конкуренцію українській соняшниковій олії на ринку Індії складає соняшникову олію з російського ринку.
Тільки в цьому сезоні з Чорноморських портів Росії в Індію було експортовано 457,5 тисяч тонн, що на 309,4 тисяч тонн більше ніж у попередньому МР.
Китай продовжує нарощувати імпорт масла - плюс 11% проти попереднього МР. Ця цифра могла бути вище, якби не велика конкуренція з боку Росії (752,7 тис. тонн рослинного масла в цьому сезоні проти 227,7 тис. тонн в минулому МР).
Високий попит на соняшникову олію з боку КНР залишається через скорочення внутрішньої переробки олійної сировини і відповідно зниження виробництва рослинних олій.ЄС.
В умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, триває нарощування експорту соняшникової олії в європейські країни - до 32% від загального числа відправок. Основне зростання показали: Іспанія + 23%, Італія + 10%, Франція + 100%.
Але є ряд країн, які в цьому МР показали негативну динаміку імпорту: Великобританія -15%, Португалія -61% і Греція -9%. Вперше Україна партія соняшникової олії було експортовано до Румунії.
В цілому перша п'ятірка країн покупців української олії виглядає так:
- Індія - 1 883 358 тонн (33,1% ринку)
- Китай - 968 124 тонн (17,0%)
- Нідерланди - 593 034 тонн (10,4%)
- Ірак - 487 335 тонн (8,6%)
- Іспанія - 484 100 тонн (8,5%)
Перша шістка компаній лідерів серед експортерів соняшникової олії залишається незмінною і в цьому році. На частку шести найбільших компаній припадає майже 80% ринку.
Але зростання кількості експортованого масла простежується не у кожної з компаній.Топ експортерів (всі види масла, без урахування контейнерів) виглядає так:
- Kernel - 1 467 219 тонн (25,8% ринку)
- Cofco - 944 232 тонн (16,6%)
- Bunge 603 660 тонн (10,6%)
- Alfa Trading (Wilmar) 575 074 тонн (10,1%)
- Cargill 457 528 тонн (8,0%)
- Allseeds 450 217 тонн (7,9%)
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua