Власник "Білайну" хоче купити український онлайн-кінотеатр Megogo - РосЗМІ

Холдинг VEON Ltd, що володіє російським мобільним оператором "ВимпелКом" (бренд "Білайн") та українським "Київстаром", зацікавився покупкою 100% українського онлайн-кінотеатру Megogo.

Про це РБК розповіли чотири джерела на телекомунікаційному і медіаринках.

За словами одного зі співрозмовників РБК, в рамках угоди онлайн-кінотеатр оцінили в 9 млрд руб (118 млн дол).

Інший співрозмовник стверджує, що це вартість тільки російського бізнесу Megogo.

Якщо сторони домовляться, фактичне підписання угоди відбудеться не раніше ніж через півроку, зазначив один з них.

Засновник і головний виконавчий директор Megogo Володимир Боровик і представник VEON Ltd не відповіли на запит РБК на момент публікації. Представник "ВимпелКому" відмовився від коментарів.

Український підприємець Володимир Боровик запустив Megogo в 2011 році. Крім України у компанії є представництва в Росії, Білорусії, Латвії, Казахстані, Молдові та Азербайджані. Штаб-квартира компанії знаходиться у Києві. Структура акціонерів і фінансові показники не розкриваються.

За власними даними, сервіс є найбільшим у Східній Європі і СНД, щомісячна аудиторія досягає 58 млн унікальних користувачів.

Російський "ВимпелКом" з кінця 2017 співпрацює з Megogo: спочатку сервіс став доступний для абонентів мобільного зв'язку в додатку "Мобільне ТБ" на смартфонах і планшетах, а в середині 2018 го абоненти домашнього телебачення отримали можливість дивитися відео по підписці на своїх ТВ- приставках.